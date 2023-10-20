Восемь французских аэропортов вновь получили сообщения о минировании

Эвакуацию объявили в Ренне, Тарбе и Безье

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Восемь аэропортов на территории Франции получили сообщения об угрозе взрыва, как минимум в трех уже приступили к эвакуации пассажиров. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, угрозы получили аэропорты Лилля, Ренна, Бове, Тарба, Нанта, Безье, По и Бреста. Эвакуацию объявили в Ренне, Тарбе и Безье.

На территории Франции участились ложные сообщения о минировании транспортных, образовательных и культурных учреждений. Анонимные сообщения начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас на севере Франции. От его рук погиб учитель литературы Доминик Бернар. Еще три человека, в том числе охранник учебного заведения, получили ранения. После этого во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы.

Как сообщил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти, власти ведут 22 расследования в связи с распространением ложных сообщений о минировании. Несколько человек уже задержали, в том числе мужчина, из-за которого проводилась последняя эвакуация посетителей Версальского дворца в четверг.