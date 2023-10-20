Суд Петербурга отправил в СИЗО первого фигуранта по делу об избиениях прохожих

Процесс проходил в закрытом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Красносельский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего участника группы, которая, по версии следствия, избивала случайных прохожих на юге города, снимала свои действия на камеру и выкладывала видео в сеть. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему Рамилю Халаеву, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам группой лиц по предварительному сговору). Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Р. Халаеву стражу по 17 декабря", - говорится в сообщении.

Процесс проходил в закрытом режиме. Обвинение Халаеву предъявили в среду, своей вины подросток не признал. Как уточнили ТАСС в пресс-службе судов, фигурант - уроженец Санкт-Петербурга. Его отец присутствовал на заседании и просил определить несовершеннолетнего сына под свой присмотр, обещая обеспечить его надлежащее поведение.

15 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения случайных прохожих на улицах Санкт-Петербурга группой выходцев из Азербайджана. Кадры нападений злоумышленники выкладывали в соцсети. На следующий день в пресс-службе городского главка СК сообщили, что дело возбуждено по статье о хулиганстве. За два дня полиция задержала шестерых подозреваемых.

По информации ГУ МВД, в настоящее время из всех участников группы на свободе остается один, при этом основной фигурант - администратор Telegram-канала, в котором были опубликованы резонансные видео. Розыск молодого человека продолжается.

Кроме того, в четверг полиция задержала еще одну группу из пятерых подростков - предполагаемых последователей треш-блогеров, также снимавших свои хулиганские действия на видео.