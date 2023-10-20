20 октября, 12:30,
обновлено 20 октября, 12:41
Палестино-израильский конфликт

Число погибших граждан России из-за палестино-израильского конфликта возросло до 20

EPA-EFE/ ABIR SULTAN
© EPA-EFE/ ABIR SULTAN

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Число погибших после эскалации палестино-израильского конфликта граждан России возросло до 20, еще 7 человек пропали без вести. Об этом сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в комментарии "Известиям".

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"На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены подтвердить гибель 20 граждан Российской Федерации, все они также имеют гражданство Израиля. Пропали без вести: мы имеем подтвержденные данные о семи гражданах России", - сказал он.

Посол также подтвердил информацию о том, что в заложниках в секторе Газа находятся два россиянина. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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