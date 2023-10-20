МИД Ирана призвал расследовать удар по греческой церкви в секторе Газа

В Министерстве иностранных дел страны случившееся назвали военным преступлением, совершенным "сионистским режимом"

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана призвало провести международное расследование удара по греческой церкви Святого Порфирия в секторе Газа, обвинив Израиль в неизбирательных нападениях на гражданские объекты.

"После чудовищного военного преступления, совершенного сионистским режимом [Израилем] при нападении на больницу Аль-Ахли в секторе Газа и многочисленных нападений на мечети, где укрылись мирные палестинцы, он совершил атаку на греческую православную церковь, - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Насера Канани Чафи. - Мировое сообщество обязано документировать эти ужасные преступления, чтобы предоставить свидетельства о них в суды международной юрисдикции и наказать сионистских преступников".

Ранее архиепископ Тивериадский Алексий Иерусалимской православной церкви сообщил греческому телеканалу ERT-1, что Израиль ударил ракетой по входу в монастырь Святого Порфирия. По его словам, в результате ракетного удара все здание монастырской церкви рухнуло. Архиепископ отметил, что внутри находилось много христиан, среди которых есть раненые и погибшие. Всего в монастыре и церкви Святого Порфирия было более 400 человек.

Иерусалимская православная патриархия осудила "израильский воздушный удар, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газа". Патриархия назвала подобные удары военным преступлением. Министерство иностранных дел Палестины сообщило, что два человека, в том числе ребенок, погибли после обстрела греческой православной церкви в секторе Газа. По данным ведомства, десятки человек получили ранения различной степени тяжести.

Церковь святого Порфирия - старейший христианский приход в Газе. Храм был основан в 452 году и реконструирован во второй половине XIX века.