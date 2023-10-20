Подозреваемого по делу о взятке главу Комитета ветеринарии Курской области уволили

Исполняющим обязанности председателя комитета ветеринарии региона назначен Андрей Мосолов

КУРСК, 20 октября. /ТАСС/. Руководитель Комитета ветеринарии Курской области Олег Кошманов, подозреваемый по делу о взятке, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 20 октября, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Олег Кошманов, подозреваемый в получении взятки и находящийся под домашним арестом, освобожден от занимаемой должности в администрации Курской области по собственному желанию с 20 октября. Следствие ведется, администрация и правительство Курской области продолжают оказывать содействие следственным органам", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт, исполняющим обязанности председателя комитета ветеринарии региона назначен Андрей Мосолов, ранее занимавший пост заместителя председателя комитета - начальника управления организации ветеринарных мероприятий и государственного надзора.

Правоохранители задержали председателя Комитета ветеринарии Курской области по подозрению в совершении противоправного деяния 17 октября. По уточненным данным следственного управления СК России по региону, в отношении чиновника возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, за общее покровительство и попустительство по службе Кошманов получил от руководителя одного из подведомственных подразделений управления ветеринарии взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере свыше 370 тыс. руб. Суд поместил Кошманова под домашний арест.