20 октября, 13:13

Замгендиректора ПОЭЗ "Ульяновск" поместили под домашний арест по делу о взятке

Мера пресечения будет действовать до 18 декабря

УЛЬЯНОВСК, 20 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ульяновска поместил под домашний арест заместителя генерального директора Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) "Ульяновск" по строительству и эксплуатации Валерия Тучкова по делу о получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 29 суток - до 18 декабря", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). 

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