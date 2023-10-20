20 октября, 13:58

В Москве под домашний арест отправили топ-менеджера компании, производящей вакцины

Его обвиняют в нанесении ущерба на сумму более 40 млн рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест главного инженера ООО "Иммуно-гем" Сергея Горюнова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Кунцевский районный суд города Москвы отправил под домашний арест главного инженера компании-произвоителя препаратов на основе плазмы крови ООО "Иммуно-гем" Горюнова С. Н, нанесшего компании имущественный ущерб в размере более 40 млн рублей. Постановлением суда ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц и 24 суток. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказали в суде.

Как следует из текста постановления суда, причастность Горюнова к совершению преступления подтверждается протоколами допросов свидетелей и представителя потерпевшего и "иными документами, полученными в ходе предварительного расследования". Суть претензий к Горюнову в суде не уточнили.

ООО "Иммуно-гем" занимается разработкой, производством и продажей препаратов на основе плазмы крови. 

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