Избрание меры пресечения пасынку Стаса Намина закрыли от прессы

Следствие просит суд арестовать обвиняемого на два месяца

ИСТРА /Московская область/, 20 октября. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения пасынку рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве брата и его бабушки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судья закрыла рассмотрение ходатайства следствия, поэтому заседание пройдет в закрытом режиме", - сказала секретарь судьи.

Следствие просит суд арестовать обвиняемого на два месяца.

Вместе с тем, согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса РФ, такое решение выносится лично судьей, которой перед началом заседания заявляет соответствующее ходатайство одна из сторон процесса в присутствии слушателей и СМИ. Таким образом, были нарушены права журналистов, которые заранее направили в суд аккредитацию с просьбой присутствовать на рассмотрении ходатайства СК об аресте Романа Новикова (Микояна).

Утром 19 октября в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков, ему официально предъявлено обвинение. Новиков признался в совершенном преступлении.

В пресс-службе Центра Стаса Намина ТАСС сообщили, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и употреблению наркотиков". Кроме того, он не был усыновлен музыкантом, а его фамилию взял самовольно.