20 октября, 13:26

В Испании за вербовку в ряды террористов задержали четырех человек

По информации правоохранительных органов страны, все подозреваемые предстали перед судом

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала четырех человек по подозрению в причастности в вербовке в ряды террористов и его пропаганде. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

По их информации, операция прошла в провинциях Барселона, Гранада и Мадрид. Расследование продолжалось с 2022 года. Все подозреваемые предстали перед судом, который постановил временно заключить под стражу трех задержанных.

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов. 

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