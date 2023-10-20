В Испании за вербовку в ряды террористов задержали четырех человек

По информации правоохранительных органов страны, все подозреваемые предстали перед судом

МАДРИД, 20 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала четырех человек по подозрению в причастности в вербовке в ряды террористов и его пропаганде. Об этом сообщили правоохранительные органы страны.

По их информации, операция прошла в провинциях Барселона, Гранада и Мадрид. Расследование продолжалось с 2022 года. Все подозреваемые предстали перед судом, который постановил временно заключить под стражу трех задержанных.

Сейчас в Испании объявлен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. В стране регулярно проводятся задержания предполагаемых экстремистов.