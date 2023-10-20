Участника группы хулиганов в Петербурге отправили в СИЗО по статье об экстремизме

Мера пресечения избрана до 17 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Московский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО еще одного предполагаемого участника группы молодых людей, которая, по версии следствия, избивала прохожих на юге города, снимала свои действия на камеру и выкладывала видео в сеть. Молодого человека подозревают в возбуждении вражды и применении насилия по национальному признаку, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сеймуру Мухтарову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии или принадлежности к какой-либо социальной группе)", - говорится в сообщении.

Суд отправил Мухтарова в СИЗО до 17 декабря.

Как следует из материалов следствия, не позднее 15 октября Мухтаров и другие неустановленные лица, находясь у ТРЦ "Континент" на улице Ленсовета, публично высказывали призывы применять насилие в отношении людей русской национальности и происхождения, а также применяли насилие к указанной группе лиц. Происходящее фигуранты снимали на камеру, а после разместили видеозаписи в телеграм-канале "Жизнь бродяги".

Ранее по обвинению в хулиганстве Красносельский суд города заключил под стражу двух несовершеннолетних предполагаемых участников избиений прохожих.