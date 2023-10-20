Суд в Тамбове назначил условные сроки фигурантам дела о мошенничестве с грантом

Подсудимым также нужно выплатить штрафы от 200 до 300 тыс. рублей

ТАСС, 20 октября. Двух фигурантов дела о мошенничестве при получении бюджетного гранта в размере 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы в Тамбовской области приговорили к трем и четырем годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда 42-летнему фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, а его родственнику - трех лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, подсудимым также назначили штрафы от 200 до 300 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в феврале 2022 года в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) и его 37-летнего родственника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Следствием установлено, глава КФХ не мог повторно получить грант на развитие семейной фермы, поэтому обратился к родственнику, чтобы тот подал документы на конкурс вместо него. Соучастник также являлся главной КФХ, но фактически хозяйство не вел. Мужчина подготовил пакет документов с ложными данными, что намерен заниматься сельскохозяйственной деятельностью, и выиграл грант в 30 млн рублей.

Чтобы скрыть преступление, фигуранты составили между собой фиктивный договор купли-продажи животных без фактической передачи крупного рогатого скота. Полученными деньгами мужчины распорядились по своему усмотрению. По ходатайству следствия наложен арест на движимое и недвижимое имущество фигурантов. В ходе судебного процесса однин из подсудимых частично возместил материальный вред.