20 октября, 14:29

В Марокко обнаружили 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с замороженной рыбой

Начато расследование

РАБАТ, 20 октября. /ТАСС/. Полиция Касабланки, крупнейшего мегаполиса Марокко, обнаружила в ходе оперативно-разыскных мероприятий на складах 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с импортированной замороженной рыбой.

Информацию о подозрительном грузе, спрятанном в контейнерах, получило Главное управление национальной безопасности королевства, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Начато расследование с целью выявить место происхождения наркотика и путь его доставки в Марокко. Согласно предварительным данным, контейнер с замороженной рыбой прибыл из одной из стран Латинской Америки через Испанию. 

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Марокко
© Информационное агентство ТАСС
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