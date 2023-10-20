В Марокко обнаружили 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с замороженной рыбой

Начато расследование

РАБАТ, 20 октября. /ТАСС/. Полиция Касабланки, крупнейшего мегаполиса Марокко, обнаружила в ходе оперативно-разыскных мероприятий на складах 1,37 тонн кокаина, ввезенного в контейнере с импортированной замороженной рыбой.

Информацию о подозрительном грузе, спрятанном в контейнерах, получило Главное управление национальной безопасности королевства, сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Начато расследование с целью выявить место происхождения наркотика и путь его доставки в Марокко. Согласно предварительным данным, контейнер с замороженной рыбой прибыл из одной из стран Латинской Америки через Испанию.