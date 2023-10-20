Суд арестовал пятерых участников массовой драки в Самаре

Еще одному подозреваемому по ходатайству следователя продлили срок задержания на 72 часа

ТАСС, 20 октября. Суд заключил под стражу пятерых участников конфликтов между подростками и мигрантами в Самаре. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Судом по ходатайству следователя в отношении пяти подозреваемых, в том числе и несовершеннолетних, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному подозреваемому по ходатайству следователя продлили срок задержания на 72 часа. В отношении еще одного несовершеннолетнего подозреваемого направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве сообщили, что, по версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года в разных частях Самары произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние. В ходе потасовок участники драк получили травмы. Семерых участников, в том числе несовершеннолетних, задержали. В одно производство объединили несколько уголовных дел о побоях, умышленном причинении вреда здоровью и хулиганстве, также возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти по факту размещения видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего.