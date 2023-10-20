В МЧС опровергли сообщения о возможном падении самолета в Кузбассе

Информация об авиакатастрофе ранее появилась в некоторых СМИ

КЕМЕРОВО, 20 октября. /ТАСС/. Распространяемая в социальных сетях информация о возможном падении самолета в Мариинском районе Кемеровской области не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"На место выезжала оперативная группа МЧС России, распространяемая в социальных сетях информация подтверждения не получила", - сказал собеседник агентства.

Ранее в некоторых пабликах и СМИ Кемеровской области появились видео, на которых, как утверждают авторы, виден дымящийся самолет. В комментариях указывается, что самолет мог потерпеть крушение в Мариинском районе.