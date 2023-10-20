В Кузбассе задержали директора фирмы-застройщика за мошенничество с землей

Ее заподозрили в хищении 175 млн рублей

КЕМЕРОВО, 20 октября. /ТАСС/. Директора ООО "Таго" задержали по обвинению в мошенничестве с земельными участками в Кемеровской области на сумму 175 млн рублей. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова.

В четверг Кузбасс приехал замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, которому на личном приеме сообщили о факте мошенничества с земельными участками в Междуреченске. В результате Демешин потребовал инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации, похитившей земельные участки.

"Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу расследуется уголовное дело в отношении 58-летней директора ООО "Таго", обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), и уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышения полномочий должностными лицами администрации). В настоящее время директор коммерческой фирмы задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Иванова.

По версии следствия, в декабре 2013 года комитет по управлению имуществом Междуреченска для развития застроенной территории площадью более 15 га заключил договор со строительной фирмой. Компания должна была расселить жителей расположенных здесь домов, взамен она бесплатно получала в собственность несколько земельных участков. В дальнейшем жильцов расселили за счет бюджетных средств, однако обвиняемая все равно обратилась в администрацию с заявлением. В результате компания получила земельные участки общей стоимостью более 175 млн рублей.

В рамках второго уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудников администрации, продолжается расследование. Подозреваемые на данный момент не установлены.