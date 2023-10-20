В Англии пассажирский самолет выехал за пределы ВПП

Речь идет о лайнере, принадлежащем туристическому оператору TUI

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту орода Лидс. Об этом говорится в заявлении аэропорта Лидс-Брадфорд (LBA).

Как отмечается, речь идет о лайнере, принадлежащем туристическому оператору TUI. "Мы можем подтвердить, что рейс TUI TOM3551, прибывший сегодня днем с Корфу в LBA, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Мы работаем с авиакомпанией, соответствующими оперативными группами и органами по чрезвычайным ситуациям, чтобы решить эту ситуацию и безопасно вывести пассажиров из самолета", - отмечается в заявлении.

Число пассажиров и членов экипажа на борту самолета не уточняется. По информации пожарной и спасательной службы Западного Йоркшира, "сообщений о пострадавших или о возгорании нет". Бригады пожарных, прибывшие на место ЧП, покинули его.

Судя по данным портала отслеживания авиарейсов FlightAware, самолет, выехавший за пределы ВВП, - Boeing 737-800. Он приземлился в Лидс-Брадфорд в 13:53 (15:53 мск), что на две минуты раньше запланированного времени.

По информации вещательной корпорации Би-би-си, посадка осуществлялась во время сильного ливня, вызванного штормом "Бабет". Он обрушился на север Великобритании, приведя к гибели двух человек в Шотландии.