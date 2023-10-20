В Ингушетии задержали четырех полицейских за вымогательство и избиения жителя

Следствие планирует ходатайствовать об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу

МАГАС, 20 октября. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении четверых полицейских, которые незаконно задержали, избивали и вымогали деньги у местного жителя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по республике.

"5 октября 2023 года четверо сотрудников МО МВД России "Малгобекский" неправомерно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя, применили к нему насилие, требуя от него признать свою причастность к незаконному обороту наркотических средств. Уголовное дело возбужденно на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ и ОРЧ СБ МВД России по Ингушетии", - говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Магасским районным судом об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности)", - уточнили в пресс-службе.