Суд арестовал двух человек, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора "Известий"

Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину и женщину, которые нарисовали пентаграмму у квартиры военкора "Известий" Валентина Трушнина. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд заключил под стражу мужчину 1995 года рождения и женщину 1998 года рождения - фигурантов уголовного дела о вандализме, угрозе убийством и воспрепятствовании законной деятельности журналиста Валентина Трушнина", - сказали в ведомстве. Расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.

17 октября на полу у квартиры военкора была нарисована пентаграмма, исписана дверь. По подозрению в преступлении сотрудники полиции задержали уроженку Северной Осетии 1998 года рождения и уроженца Кировской области 1995 года рождения. Возбуждены уголовные дела по статьям о вандализме, угрозе убийством и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 214, 119 и 144 УК РФ). В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что задержанные нарисовали пентаграмму у квартиры Трушнина по одному из заданий, полученных через чат-бот с территории Украины. За его выполнение задержанным обещали небольшое денежное вознаграждение.