Возбуждено уголовное дело после кражи техники Apple из офиса "Мегафона" в Москве

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после кражи техники стоимостью более 1 млн рублей из офисного здания в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Следователем ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража)", - сказал он.

Накануне в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что кража гаджетов Apple общей стоимостью около 1 млн рублей совершена из головного офиса компании "Мегафон" в Оружейном переулке. Подозреваемый в краже был задержан. По словам Васенина, им оказался 45-летний житель Подмосковья, который работал монтажником по прокладке слаботочных сетей и имел доступ к служебным помещениям организации. "В ходе проведения личного досмотра в пакете, находящемся при задержанном, были обнаружены и изъяты похищенные наушники в заводской упаковке", - добавил начальник пресс-службы столичного главка полиции.

По его словам, остальную технику, со слов злоумышленника, он продал, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.