Сообщение об угрозе взрыва в детском саду на западе Москвы оказалось ложным

Из учреждения ранее эвакуировали свыше 100 детей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании детского сада на западе Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация об угрозе взрыва ложная",- сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в детском саду №2 на улице Коштоянца. Из учреждения в целях безопасности эвакуировали более 100 детей.

В конце января 2023 года в МВД сообщали ТАСС о росте числа ложных сообщений об угрозе взрывов в учреждениях России в прошлом году. При этом отмечалось, что более 90% из них совершены дистанционно.