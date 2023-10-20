20 октября, 16:08

Сообщение об угрозе взрыва в детском саду на западе Москвы оказалось ложным

Из учреждения ранее эвакуировали свыше 100 детей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Анонимное сообщение о минировании детского сада на западе Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация об угрозе взрыва ложная",- сказал собеседник агентства.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в детском саду №2 на улице Коштоянца. Из учреждения в целях безопасности эвакуировали более 100 детей.

В конце января 2023 года в МВД сообщали ТАСС о росте числа ложных сообщений об угрозе взрывов в учреждениях России в прошлом году. При этом отмечалось, что более 90% из них совершены дистанционно. 

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