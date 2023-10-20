В ДТП на Кубани погиб один человек

Еще трое пострадали

ТАСС, 20 октября. Один человек погиб, еще трое, в том числе трехлетний ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей на дороге в Каневском районе Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале ОМВД по району.

ДТП произошло днем на дороге станица Каневская - станица Бриньковская - поселок Приморский. По предварительной версии, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не выдержал безопасную скорость и съехал на обочину, после заноса машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Chevrolet Lacetti под управлением 62-летнего жителя Краснодара.

"25-летняя жительница станицы Новоминской скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, ее 3-летний сын доставлен в Каневскую ЦРБ с травмами. Водитель и пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti также доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.