20 октября, 17:48

В 12 округах Чувашии ввели режим ЧС из-за последствий сильного ветра

Предварительная сумма ущерба - более 12 млн рублей

ТАСС, 20 октября. Власти Чувашии ввели режим ЧС в 12 муниципальных округах из-за последствий сильного ветра. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Принято решение о введении режима ЧС межмуниципального характера для устранения последствий порывистого ветра в Шумерле и следующих округах: Аликовский, Батыревский, Ибресинский, Козловский, Комсомольский, Моргаушский, Порецкий, Цивильский, Чебоксарский, Яльчикский, Янтиковский", - отметил он.

Николаев уточнил, что пострадали более 9 тыс. домов с населением более 22 тыс. человек, а также 30 объектов социальной сферы. Кроме того, повреждены кровли многоквартирных жилых домов в Ибресинском и Чебоксарском муниципальных округах.

"Предварительная сумма ущерба - более 12 млн рублей. Средства на ликвидацию последствий будут выделены из резервного фонда", - добавил глава республики.

Николаев поручил кабинету министров оказать помощь пострадавшим жителям. "Муниципалитетам следует организовать проведение неотложных аварийно-восстановительных работ. Необходимо в кратчайшие сроки помочь пострадавшим гражданам и восстановить поврежденные стихией объекты", - подчеркнул он. 

Теги:
РоссияЧувашия
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