Совершивший вынужденную посадку в Саратове самолет вылетел в Махачкалу

Рейс выполняет авиакомпания Red Wings

ТАСС, 20 октября. Самолет Москва - Махачкала, вынужденно приземлившийся в Саратове, вылетел дальше по маршруту. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе саратовского аэропорта.

"В 19:48 по местному времени (18:48 мск) самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings WZ-249 вылетел по маршруту в город Махачкала", - рассказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщил, что самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Москвы в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Гагарин в Саратове.