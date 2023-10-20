20 октября, 17:32

В Свердловской области столкнулись три машины

Медики осматривают пятерых человек и оказывают им необходимую помощь

ТАСС, 20 октября. Три машины столкнулись на 78-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень, медики осматривают пятерых человек и оказывают им необходимую помощь, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"На 78-м км автодороги Екатеринбург- Тюмень произошло столкновение трех автомобилей. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах ДТП, выясняют обстоятельства произошедшего. В настоящий момент медики осматривают пятерых человек, оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении. 

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