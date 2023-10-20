Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в Москве после замечания о громкой музыке

В результате ЧП пострадал один человек

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу в ходе конфликта на юге Москвы из-за замечания о громкой музыке и ранил молодого человека. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"С учетом позиции Нагатинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 35-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Словесный конфликт между мужчиной, женщиной и группой граждан произошел в одном из ТЦ на Михневской улице в Москве 18 октября. Он закончился стрельбой. В результате один человек пострадал и был госпитализирован. В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что причиной ссоры стало замечание, которое молодой человек с девушкой сделали таксистам из-за громкой музыки. В ответ на него знакомый работников такси выстрелил в молодого человека из травматического пистолета. Он был ранен в щеку, ему потребовалась медицинская помощь.