В Юкаменском районе Удмуртии объявили режим ЧС из-за заболевания сельхозживотных

Штамм этого заболевания имеет высокую вирулентность и патогенность для животных

ТАСС, 20 октября. Власти объявили режим ЧС в Юкаменском районе Удмуртии из-за выявления случаев узелкового дерматита у крупного рогатого скота. Об этом сообщила первый вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова на своей странице "ВКонтакте".

"В деревнях Засеково, Верхняя Пажма, Нижняя Пажма зарегистрированы случаи заразного узелкового дерматита у крупного рогатого скота в сельхозорганизации и в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах - прим. ТАСС)]. <…> Нами принято решение объявить чрезвычайную ситуацию на территории всего Юкаменского района", - отметила она.

Абрамова пояснила, что штамм этого заболевания имеет высокую вирулентность и патогенность для животных. "То есть быстро распространяется с высокой вероятностью поражения", - уточнила она.

Первый вице-премьер Удмуртии добавила, что на территории района установлен карантин не менее, чем на 30 дней. "Будет осуществлен подворовый обход в деревнях Засеково, Верхняя Пажма, Нижняя Пажма. Весь крупный рогатый скот и мелкий рогатый скот в этих населенных пунктах будет изъят с последующей выплатой компенсаций", - отметила она.

По словам Абрамовой, запрещено движение животных и продукции животного происхождения, кормов в очагах заболевания и в пунктах, в радиусе одного километра от очага. "Организована круглосуточная работа карантинных постов, организован обход домовладений и проверено поголовье. Провакцинировано 12 002 головы крупного и 1 599 голов мелкого рогатого скота", - подчеркнула она.

Первый вице-премьер Удмуртии также сообщила, что специалисты уже начали эвтаназию животных с клиническими признаками заболевания. По ее данным, в настоящее время на территории работает группа ветеринарных врачей, представителей Россельхознадзора и администрации Юкаменского района.