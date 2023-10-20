На Тайване туристический катер попал под артобстрел во время учений

На его борту находились 34 человека

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня в ходе артиллерийских стрельб на побережье уезда Илань случайно повредили гражданское прогулочное судно с 34 людьми на борту. Об этом сообщил тайваньский портал "Чжунши синьвэньван".

По его данным, судно с пятью членами экипажа и 29 туристами случайно вошло в зону проведения стрельб, так как эта акватория не патрулировалась береговой охраной. Один из снарядов ударил в нос судна, в результате чего оно было незначительно повреждено. Никто из находившихся на борту не пострадал. Экипаж сообщил об инциденте береговой охране, и судно немедленно покинуло зону учений и направилось в порт.

Как отмечает портал, гражданское судно находилось в закрытой для навигации акватории около 40 минут и все это время оставалось незамеченным.

Оборонное ведомство Тайваня подтвердило информацию об инциденте. По его данным, военные еще 18 сентября опубликовали предупреждение о том, что в указанном районе в октябре будут проходить артиллерийские стрельбы. Перед началом учений акватория была просканирована радарами, при этом посторонние суда в этом районе обнаружены не были.

Как отмечается в заявлении оборонного ведомства Тайваня, стрельбы велись из 120-миллиметровых минометов. При этом снаряды не были оснащены взрывчатым веществом. Тем не менее ведомство проведет расследование в связи с инцидентом.

Это не первый подобный инцидент во время учений вооруженных сил острова. В августе летчик истребителя F-16V ВВС Тайваня в ходе учебного полета по ошибке сбросил авиабомбу Mk-84 весом 2 000 фунтов (около 908 кг) рядом с кораблем береговой охраны. При этом несколько находившихся на борту людей получили контузию из-за ударной волны.