Следствие допускает, что пасынок Намина мог готовить убийство из-за ревности к брату

В правоохранительных органах призвали дождаться результатов назначенных ранее экспертиз по делу, в том числе судебно-химической и психиатрической, а потом уже более точно сделать выводы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следствие в рамках уголовного дела проверит версию о том, что пасынок рок-музыканта Стаса Намина мог заранее спланировать убийство родственников, поскольку ревновал семью к брату. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Надо дождаться результатов ряда назначенных ранее экспертиз по делу, в том числе судебно-химической и психиатрической, а потом уже более точно сделать выводы. Но наряду со всеми мотивами совершенного обвиняемым тяжкого преступления [в качестве] одной из версий следствие проверит и то, что он мог заранее спланировать убийство сводного брата, так как с детства ревновал его к родственникам музыканта как более успешного и талантливого представителя семьи Микоян", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что одной из версий мотива двойного убийства стали имущественные разногласия.

Утром 19 октября в деревне Крюково были найдены тела 30-летнего сына Стаса Намина Артема Микояна и его бабушки Полины Ткаченко. По подозрению в убийстве был задержан сын бывшей жены Намина Роман Новиков, ему официально предъявлено обвинение. Новиков признался в совершенном преступлении.

В пресс-службе Центра Стаса Намина ранее сообщали агентству, что Новиков "был судим, склонен к азартным играм и употреблению наркотиков". Кроме того, он не был усыновлен музыкантом, а его фамилию взял самовольно.

Истринский городской суд Московской области на проходившем в закрытом режиме заседании в пятницу удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста Романe Новикову на срок до 18 декабря.