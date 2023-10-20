В Воронежской области выявили очаги африканской чумы свиней

В Воробьевском, Калачеевском и Петропавловском районах ввели карантин

ТАСС, 20 октября. Специалисты выявили очаги африканской чумы свиней (АЧС) на двух свинокомплексах в Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"20 октября на двух свинокомплексах группы "Агроэко" в Калачеевском районе Воронежской области обнаружены очаги африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Эпизоотическими очагами АЧС признаны территория ООО "Агроэко-Воронеж" в Меловатском сельском поселении Калачеевского района, а также территория производственных корпусов предприятия в Калачеевском районе. Угрожаемая зона установлена в радиусе 20 км от них. Запрещены посещение очагов посторонними лицами, перемещение свиней, их убой, вывоз продукции, перемещение транспорта, в угрожаемой зоне также под запретом перемещение продуктов убоя, заготовка кормов, охота и другое.

Согласно указу губернатора региона Александра Гусева, опубликованному на портале правовой информации, карантин до 24 января 2024 года введен в трех районах региона: Воробьевском, Калачеевском, Петропавловском. Проводятся мероприятия по ликвидации очагов АЧС.