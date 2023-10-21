20 октября, 23:45

На Северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за сильного дождя

Количество осадков достигнет опасных критериев, отметили в территориальном управлении МЧС

ТАСС, 21 октября. Экстренное предупреждение объявлено на субботу в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Северо-Курильского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"В течение дня 21 октября 2023 года на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный дождь, вечером количество дождя достигнет опасных критериев, <...> 50 мм и более за 12 часов. В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию", - говорится в сообщении.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле МЧС. 

Теги:
РоссияСахалинская областьКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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