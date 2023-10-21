21 октября, 03:42

В Приморье собака напала на ребенка

Как сообщили в Дальнереченской межрайонной прокуратуре, мальчика с рванами ранами руки доставили в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября. /ТАСС/. Ребенок 2011 года рождения попал в стационар после нападения на него собаки в приморском городе Дальнереченске. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

"Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту нападения собаки на малолетнего ребенка. Вечером 20 октября 2023 года в районе улицы Гарнизонной в Дальнереченске собака напала на мальчика 2011 года рождения, причинив ему рваные раны руки. Отбиться от нападения ребенку помог случайный прохожий. Несовершеннолетний находится на стационарном лечении в медицинской организации", - говорится в сообщении.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также окажет правовую помощь семье ребенка для дальнейшей защиты прав и компенсации причиненного вреда. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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