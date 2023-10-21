В Красноярске осудили местного жителя, который дважды пытался убить бывшую жену

Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Жителя Красноярска, дважды пытавшегося убить бывшую жену, приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

"Центральный районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений - 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчину признали виновным в покушении на убийство, грабеже и краже. Также ему назначено принудительное лечение у психиатра.

По информации прокуратуры региона, в ноябре 2022 года мужчина назначил бывшей жене встречу и 17 раз ударил ножом. Также он украл у нее ноутбук и детский комбинезон. Около часа он возил раненую женщину в своем автомобиле, требуя объяснений по вопросам раздела имущества и места проживания детей. Затем отвез ее в травмпункт, сообщив, что нашел ее на улице и она ранила себя сама. Впоследствии мужчина был объявлен в федеральный розыск, но скрылся в Омске. Вернувшись в Красноярск, мужчина пришел в квартиру к бывшей жене и начал ее душить, женщину спас ее брат. Подсудимый был задержан правоохранительными органами.