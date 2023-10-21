Суд в Кузбассе арестовал руководителя строительной фирмы

Его обвиняют в мошенничестве при строительстве домов

КЕМЕРОВО, 21 октября. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области отправил под стражу одного из руководителей компании "Интеграл-Т", обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Яйском районе. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова.

"По ходатайству следователя СК РФ судом 62-летнему фигуранту, обвиняемому в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

По предварительным данным, в ноябре-декабре 2021 года администрация Яйского округа заключила с "Интеграл-Т" 17 контрактов на покупку 78 квартир в двух строящихся домах для детей-сирот и переселенцев из ветхого аварийного жилья. Дома должны были сдать в декабре 2022 года и в июне 2023 года, на их строительство перечислено более 115 млн рублей.

Ранее был задержан глава Яйского муниципального округа Евгений Мяленко. По данным следственного управления СК РФ по Кемеровской области, по распоряжению Мяленко были перечислены около 115 млн рублей на строительство двух многоквартирных домов, однако до настоящего времени они не построены.

О сложившейся ситуации заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину сообщила одна из жительниц Яйского района во время его поездки в Кузбасс. По результатам проведенного приема Демешин поручил инициировать уголовное преследование руководства организации-застройщика, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным Генпрокуратуры, контракты были заключены с фирмой "Интеграл-Т". После этого был задержан один из руководителей строительной фирмы.