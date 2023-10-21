В Кузбассе арестовали директора фирмы-застройщика за мошенничество с землей

Также было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении сотрудников администрации Междуреченска

КЕМЕРОВО, 21 октября. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области отправил под стражу директора ООО "Таго", задержанную по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 175 млн рублей. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Кемеровской области Кристина Иванова.

"По ходатайству следователя СК РФ судом 58-летней женщине, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.

По версии следствия, в декабре 2013 года комитет по управлению имуществом Междуреченска для развития застроенной территории площадью более 15 га заключил договор со строительной фирмой. Компания должна была расселить жителей расположенных здесь домов, взамен она бесплатно получала в собственность несколько земельных участков. В дальнейшем жильцов расселили за счет бюджетных средств, однако обвиняемая все равно обратилась в администрацию с заявлением. В результате компания получила земельные участки общей стоимостью более 175 млн рублей.

Также было возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий в отношении сотрудников администрации Междуреченска. В данный момент устанавливаются причастные к преступлению.

В четверг Кузбасс приехал замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, которому на личном приеме сообщили о факте мошенничества с земельными участками в Междуреченске. В результате Демешин потребовал инициировать уголовное преследование руководителя коммерческой организации, похитившей земельные участки. В результате была задержана 58-летняя директор ООО "Таго", ей предъявлено обвинение в мошенничестве.