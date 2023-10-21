В посольстве Израиля в РФ опровергли сообщения о нападении на дипмиссию в Бахрейне

Публикация об инциденте была размещена в израильской газете Maariv, однако позже издание удалило эту информацию

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Заместитель посла Израиля в РФ Юлия Рачински-Спиваков опровергла сообщения о том, что на диппредставительство еврейского государство на Бахрейне якобы было совершено нападение. Публикация об инциденте была размещена в израильской газете Maariv в ночь на пятницу, однако позже издание удалило информацию о нападении со своего сайта.

"В репортаже [Maariv] используются снимки 2011 года, на которых изображено здание полиции, а не посольство Израиля в Манаме. Никаких нападений на посольство Израиля в Бахрейне в связи с последними событиями не было. Эта информация была официально подтверждена послом Израиля в Бахрейне Эйтаном Наэ", - подчеркнула Рачински-Спиваков корреспонденту ТАСС.