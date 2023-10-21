Недалеко от посольства Израиля на Кипре сработало взрывное устройство

Никто не пострадал

НИКОСИЯ, 21 октября. /ТАСС/. Небольшое взрывное устройство сработало поблизости от посольства Израиля в Никосии. Никто не пострадал, сообщили представители полиции Кипра.

По их словам, взрыв произошел в 01:37 (время совпадает с мск) в 30 м от здания израильского диппредставительства.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, в том числе эксперты по взрывчатым веществам. Они обнаружили металлический предмет, содержащий небольшое количество взрывчатого материала.

Были задержаны четверо молодых людей в возрасте от 17 до 21 года, двое из которых на момент ареста находились в машине, припаркованной неподалеку от места происшествия. В автомобиле обнаружено холодное оружие. Правоохранители сейчас выясняют, причастны ли указанные лица к взрыву.

В связи с очередным обострением палестино-израильского конфликта власти Кипра усилили меры безопасности.