В Подмосковье следователи проводят проверку после смерти подростка

В ГСУ отметили, что, по предварительным данным эксперта, признаков отравления не имеется, каких-либо повреждений на теле ребенка также не обнаружено

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Подмосковные следователи начали проверку после скоропостижной смерти десятиклассницы в Павловском Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"20 октября в ночное время 16-летняя девочка, находясь дома, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Подростка экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время наступила ее смерть. По данному факту следственным отделом по Павловскому Посаду ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение проверки", - говорится в сообщении.

В ГСУ отметили, что, по предварительным данным эксперта, признаков отравления не имеется, каких-либо повреждений на теле ребенка также не обнаружено. Причина смерти подростка устанавливается в ходе экспертизы. Следователями и криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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