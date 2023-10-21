В Подмосковье ищут двух сбежавших из дома детей

По словам одноклассников, мальчики боялись наказания от родителей за плохие оценки и потерю телефона

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Двое братьев 11 и 13 лет сбежали из дома в Подмосковье из-за страха перед родителями из-за плохих оценок и потерянного телефона, детей разыскивают. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Накануне после школы домой в подмосковную деревню Мисайлово не вернулись два брата 11 и 13 лет, на звонки они не отвечают. По словам одноклассников, мальчики боялись, что родители их накажут за полученные плохие оценки и утерянный телефон. В настоящее время ведутся поиски пропавших мальчиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, родители обратились в полицию в связи с исчезновением детей. Последний раз братьев видели вечером в пятницу на улице Хачатуряна в столичном районе Отрадное.