В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

На месте происшествия ограничили движение

ТАСС, 21 октября. Четыре автомобиля, включая два полуприцепа и один грузовой автомобиль, столкнулись на 314-м км автодороги Пермь - Екатеринбург в Свердловской области, движение организовано по одной полосе. Медики осматривают водителя одного из автомобилей, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"На 314-м км автодороги Пермь - Екатеринбург произошло столкновение четырех автомобилей. <...> По предварительным данным столкнулись автомашины Mercedes с полуприцепом, грузовой автомобиль Howo, Kia Rio и Volvo с полуприцепом. <...> Движение транспорта на этом участке организовано в одну полосу, автоинспекторы оказывают помощь автомобилистам в проезде данного участка", - говорится в сообщении.

Также в региональном УГИБДД уточнили, что медики осматривают водителя автомобиля Mercedes и оказывают ему необходимую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП и выясняют причины произошедшего.