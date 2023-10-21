В Красноярском крае в ДТП погибли три человека

Еще четверо пострадали

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, получили травмы в результате ДТП в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров автомобиля ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

Авария произошла вечером в субботу на 237-м км автодороги Р-257 "Енисей" в Новоселовском районе, столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Toyota Raum. По предварительной информации, ВАЗ, где находились двое взрослых пассажиров и подростки 14 и 15 лет, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

На участке автодороги организовано реверсивное движение. На месте работает следственно-оперативная группа.