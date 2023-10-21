В Москве на серой ветке метро на пути оказался человек

На Серпуховско-Тимирязевской линии задерживались поезда

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена осуществляется с задержками из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличивали интервалы движения поездов. Позже сообщили об отсутствии движения поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Южной", а в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Затем появилась информация о восстановлении движения. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении департамента.

Как уточнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, инцидент произошел на станции "Пражская". "Женщина упала на жесткий путь. Она живая, передана медикам", - сказал собеседник агентства. Позже в полиции уточнили, что женщина умерла от полученных травм.