21 октября, 14:38
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили, что заградотряды расстреляли более 10 украинских солдат

Как рассказали в оперативных службах региона, причиной стал их отказ форсировать Днепр

ГЕНИЧЕСК, 21 октября. /ТАСС/. Жертвами расстрела заградотрядом, по уточненным данным, стали более 10 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) за отказ форсировать Днепр, сообщили ТАСС в оперативных службах.

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В пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что заградотряд из украинских нацгвардейцев и иностранных наемников в районе сел Ивановка и Новотягинка расстреливал солдат, которые отказались форсировать Днепр. Количество погибших не уточнялось.

"Карателями выступили военные с примечательным знаком - белый трезубец на красном щите, о которых информировали 11 октября. Причиной [расстрела] стало нежелание высаживаться на левый берег и принимать участие в боевых действиях. Изначально фигурировали 10 расстрелянных солдат, сейчас цифра увеличивается", - сказал он. 

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