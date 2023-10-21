В поселке на Ставрополье при пожаре в частном доме погибли два человека

Пострадал один ребенок

СТАВРОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли во время пожара в частном доме в поселке на Ставрополье. Еще один ребенок пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Возгорание частного домовладения ликвидировано на площади 80 кв. м. В результате пожара пострадали три человека, в том числе два ребенка. Из них погибли два человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, пожар в частном доме произошел в поселке Фабрики Буденновского округа. Причины возгорания устанавливаются.

Глава округа Сергей Савченко сообщил, что, по одной из версий, возгорание могло произойти из-за неисправности газового оборудования. "Начался отопительный сезон, отчасти с этим могут быть связаны такие происшествия", - сказал он в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале.