Напавший на контролера "Московского паркинга" получил 1,5 года лишения свободы

У пострадавшего работника диагностировали перелом носа

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Напавшего на контролера парковки в Москве приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства".

"Нарушителя, который напал на контролера "Московского паркинга", приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - значится в сообщении.

Инцидент произошел в июле. Контролер "Московского паркинга" работал на Большой Садовой улице, где к нему подбежал мужчина и начал наносить удары по лицу, в результате работник получил перелом носа. Как заверили в пресс-службе, ГКУ "АМПП" оказало полное содействие правоохранительным органам в установлении личности нападавшего и призвании его к ответственности за совершенное преступление.

"Контролеры - это должностные лица, они поддерживают порядок на парковках и фиксируют неправильно припаркованные автомобили, которые мешают другим участникам дорожного движения и создают опасность возникновения ДТП. Лица, которые ведут себя агрессивно по отношению к контролерам, будут нести ответственность в соответствии с законом", - заключили в учреждении.