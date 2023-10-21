В Екатеринбурге в ДТП с пассажирским автобусом пострадала женщина

Она была за рулем автомобиля Daewoo Nexia, который от столкновения откинуло на опору уличного освещения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Екатеринбурге. В результате водитель иномарки получила травмы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

"По предварительным данным, в районе дома №23 по улице Серафимы Дерябиной водитель пассажирского автобуса допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, вследствие чего иномарку откинуло на опору уличного освещения. В результате ДТП женщина, водитель Nexia, получила травмы, для оказания медицинской помощи доставлена в ЦГБ №36", - говорится в сообщении.