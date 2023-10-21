Число пострадавших россиян в результате ДТП в Анталье возросло до пяти

В российском генконсульстве сообщили, что одну туристку прооперировали, а остальные продолжили отдых

АНКАРА, 21 октября. /ТАСС/. Одна из россиянок, пострадавших в ДТП в Анталье, прооперирована, остальные туристы из России продолжают отдых. Об этом ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"20 октября в районе города Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП, в результате которого пострадали российские туристы. Микроавтобус, в котором ехали россияне, столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем. За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан. Одна из россиянок прооперирована, остальные после оказания помощи продолжили свой отдых", - сообщили дипломаты.

По факту ДТП, уточнило генконсульство, возбуждено уголовное дело. "Генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с соответствующими туристической и страховой компаниями и держит данный вопрос на контроле", - отметили дипломаты.