В Татарстане на Волге плавучий кран и толкач с баржей сели на мель

Никто не пострадал

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Плавучий кран и толкач с порожней баржей сели на мель на реке Волге в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 16:25 21 октября поступило сообщение о том, что на 1 316-м км судового хода реки Волга в Верхнеуслонском районе произошла посадка на мель плавучего крана "ПК-70" и толкача "Яркий" с порожней баржей БН-1", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Повреждения судов нет. Разлива топлива нет. Судовому ходу не мешают.

На борту плавучего крана и толкача находятся по четыре человека экипажа. На обоих судах есть запас продовольствия.

В Главном управлении МЧС России по республике организовано взаимодействие с Татарской транспортной прокуратурой Приволжской транспортной прокуратуры, ФГБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики. Силы и средства МЧС России не привлекаются.