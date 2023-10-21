21 октября, 16:37

В Кабардино-Балкарии в ДТП погиб один человек

Пострадали пятеро

НАЛЬЧИК, 21 октября. /ТАСС/. После столкновения двух легковых автомобилей в Терском районе Кабардино-Балкарии погиб один человек погиб, еще пятерых доставили в больницу. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"На объездной дороге городского поселения Терек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Mitsubishi. В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек доставлены в ЦРБ Терского района, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказали в управлении.

Детей среди пострадавших нет. Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались четыре человека и одна единица техники от ГУ МЧС России по республике.

Движение на участке автодороги организовано в обычном режиме. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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