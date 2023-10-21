Экс-замгендиректора ПОЭЗ "Ульяновск" обвинили в получении взятки в 2 млн рублей

Валерия Тучкова отправили под домашний арест на два месяца

ТАСС, 21 октября. Бывшему заместителю генерального директора Портовой особой экономической зоны "Ульяновск" по строительству и эксплуатации Валерию Тучкову предъявили обвинение в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Ульяновской области.

"По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года обвиняемый, являясь должностным лицом, требовал через посредника от одной из ульяновских фирм взятку за победу в электронном аукционе и общее покровительство при исполнении контракта. С февраля по июнь 2022 года им была получена взятка в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом за незаконные действия с вымогательством взятки в особо крупном размере".

Накануне в пресс-службе Ленинского районного суда Ульяновска сообщили ТАСС, что Тучкова отправили под домашний арест на два месяца.