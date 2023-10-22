В Детройте убили женщину-раввина

Полицейские считают, что преступление совершили в доме жертвы

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Раввин Саманта Уолл, возглавлявшая синагогу в американском городе Детройт (штат Мичиган), была найдена мертвой с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на полицию города.

По ее данным, Уолл была обнаружена около своего дома, до которого от ее тела шел кровавый след. Сотрудники органов правопорядка считают, что преступление было совершено внутри жилища. Мотив и личность убийцы неизвестны, уточнила полиция.

По факту произошедшего начато расследование. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер объявила, что к нему подключена полиция штата. ФБР также подтвердило CNN свое участие в следственных мероприятиях.